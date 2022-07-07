В России упростят получение пенсий

В России упростят получение пенсии по потере кормильца

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что с 2023 года несовершеннолетние смогут получать пенсии по потере кормильца без подачи дополнительных заявлений, об этом говорится в Telegram-канале правительства.

Выплаты будут назначаться автоматически, о чем получателя пенсии проинформируют. Обращение в Пенсионный фонд и сбор документов станут необязательными. Все сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств.

Кроме того, автоматически станут назначаться доплаты за северный и сельский стаж. Упрощенное получение станет доступно с 1 января 2023 года. «Новый порядок гораздо удобнее для граждан, поможет избежать бумажной волокиты и сэкономить время», – заявил Мишустин.

Ранее стало известно, что средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в прошлом году вырос на 1029 рублей и составил 17 533 рубля

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