Назван средний размер пенсии в России

ПФР: средний размер страховой пенсии неработающим пенсионерам вырос до 17,5 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в прошлом году вырос на 1029 рублей и составил 17 533 рубля, такую сумму назвал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2021 году пенсионерам была произведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, ее получили 42,8 миллиона пенсионеров. С 1 июня 2022 года пенсии были проиндексированы на 10 процентов, ее средний размер составил 19 360 рублей, а прибавка — 1760 рублей.

Мера коснулась 35 миллионов неработающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6 процента. После этого средний размер страховой пенсии по старости составлял 18 984 рубля. По последним данным ПФР, в России живут 42 миллиона пенсионеров.

28 июня Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 10 процентов.

Инфляция в России с начала года превышает 15 процентов. В последнем прогнозе ЦБ говорится, что по итогам года рост цен может достигнуть 14-17 процентов. Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023-го по 2025 годы пенсии будут индексировать в среднем на 6,8 процента.