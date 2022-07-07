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В России предложили ограничить переплату по кредитам

Депутат Гусев внес в Госдуму законопроект об ограничении переплаты по кредитам

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внес законопроект об ограничении переплаты по кредитам. В пояснительной записке, опубликованной на сайте законодательного органа, предлагается установить предельную ежедневную ставку по займам плавающей и ограничить ее 15-кратным размером ключевой ставки.

Максимальный размер переплат по процентам и штрафам следует снизить до 100 процентов основного долга с текущих 150, говорится в документе. Отмечается, что снижение предельного порога переплаты позволит заемщикам микрофинансовых организаций рассчитаться по ссудам, а также повысит ответственность последних при определении финансовых возможностей клиента, сократит число невозвращенных займов.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего возможные злоупотребления в данной сфере, а также способствующего вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов», — резюмировал автор инициативы.

Ранее стало известно, что в России с 3 июля ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)». Как уточнили в Центробанке России, с этой даты полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть.

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Марина Совина
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