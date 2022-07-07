Кремль отреагировал на отставку Джонсона фразой «мы его тоже не любим»

Песков об отставке Джонсона: он очень не любит Россию, мы его тоже не любим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по информации СМИ, может уйти в отставку, очень не любит Россию, Москва его тоже не любит. Так отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

7 июля стало известно, что британский премьер в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Политик согласился уйти в отставку, однако пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По его словам, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

По информации телеканала Sky News, на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают данную идею.

Известно, что занимаемую должность покинули министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман, министр науки Джордж Фриман, министр внутренней безопасности Дэмиан Хайндс и другие члены нижней палаты парламента.