В музеях России к 350-летию Петра I откроют более 30 выставок

Ассамблея петровских музеев открыла летом 31 выставку к 350-летию Петра I

Ассамблея петровских музеев летом открыла в России более 30 выставок к 350-летию со дня рождения Петра I, который состоялся 6 июня. Об этом пишет ТАСС.

По словам замминистра культуры России Аллы Маниловой, за неполный год работы Ассамблея успела открыть 31 выставку — экспозиции представят в музеях разных городов страны. Например, юбилейные мероприятия к 350-летию Петра I запланированы Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле.

Так, в Воронеже в здании театра драмы имени Кольцова запущена выставка памятников Петровской эпохи, где представлены картографические и изобразительные материалы. В Дворцовом комплексе Ольденбургских представят выставки «Образцовые сады Петра Великого» — о любимых садах императора, а на экспозиции «Не для только забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого» можно узнать о значении петровских ассамблей и увидеть мемориальные вещи Петра.

В музее «Смоленская крепость» на выставке «Петровские крепости» расскажут о фортификационном наследии Петровской эпохи — более чем 25 исторических крепостях, расположенных в разных регионах России и Белоруссии.

Ранее в июне сообщалось о походе будущих моряков Калининградской области на шлюпках по историческому маршруту российского императора Петра I. Так, более 70 курсантов Балтийского ВМИ и Нахимовского училища, кадетов морского корпуса и Пионерской школы, учеников школы Полесска, студентов БФУ имени Канта, а также представителей клубного объединения Музея Мирового океана «Юный моряк» преодолеют на маломерных судах несколько рек региона и Куршский залив.