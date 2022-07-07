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Мужчина съел сырого голубя вместе с перьями и попал на видео

Al Arabiya: в Йемене молодой человек съел голубя вместе с перьями на глазах у прохожих

Житель йеменского города Ярим съел сырого голубя вместе с перьями на глазах у прохожих и вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Мужчина попал на видео, на которое обратило внимание издание Al Arabiya.

На записи виден молодой человек, который ест сырого голубя. Мотивы действий мужчины не ясны. Сцена удивила прохожих, некоторые из которых начали над ним насмехаться.

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Видео вызвало недоумение и у пользователей соцсетей. «Этот человек психически болен», — говорится в одном из комментариев. Автор другого отметил: «Это редкий случай, когда вот так едят сырую птицу». Прочие сочли, что мужчина съел голубя, так как страдал от голода.

Ранее сообщалось, что житель индийского округа Банда, штат Уттар-Прадеш, разрубил укусившую его в поле ядовитую змею и съел ее, после чего пошел домой. Мужчина рассказал о произошедшем родным, и те отвезли его в медицинский центр, откуда позже его перевели в окружную больницу.

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Алиса Дмитриева
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