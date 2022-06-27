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Мужчина зарубил и съел укусившую его ядовитую змею

Nation Herald India: мужчина съел укусившую его ядовитую змею и пошел домой

Фото: Roland Weihrauch / Globallookpress.com

Житель индийского округа Банда, штат Уттар-Прадеш, разрубил укусившую его в поле ядовитую змею и съел ее, после чего пошел домой. Об этом сообщает Nation Herald India.

49-летний Матабадал Сингх возвращался в деревню после работ в поле. Его укусила ядовитая змея.

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Вместо того чтобы поднять тревогу или экстренно обратиться за медицинской помощью, мужчина подобрал рептилию, разрубил ее на куски и проглотил их.

Когда мужчина пришел домой, его родственники начали спрашивать, что за кровавые следы у него на одежде. Сингх рассказал о произошедшем родным, и те отвезли его в медицинский центр, откуда его позже перевели в окружную больницу.

По данным врачей, состояние пациента оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что ядовитая змея в китайской провинции Хэйлунцзян год прожила в запечатанной бутыли и укусила мужчину, когда он открыл сосуд. Ему вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому пациент выжил после укуса.

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Алиса Дмитриева
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