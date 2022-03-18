Ядовитая змея год прожила в запечатанной бутыли и укусила мужчину

Мужчина вскрыл бутыль со змеиным вином и пострадал от укуса ядовитой змеи

Ядовитая змея в китайской провинции Хэйлунцзян год прожила в запечатанной бутыли и укусила мужчину, когда он открыл сосуд. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина купил три бутыли с так называемым змеиным вином для сына, страдавшего от хронической болезни. Он испробовал много методик, чтобы вылечить ребенка, но безуспешно, поэтому решил обратиться к китайскому народному средству — напитку, для приготовления которого ядовитую змею целиком опускают в рисовое вино или хлебный спирт. Этанол денатурирует змеиный яд и, таким образом, он становится неопасным.

Когда китаец вскрыл одну из бутылей, находившаяся в ней змея оказалась жива и укусила его. Пострадавшего госпитализировали. Ему вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому пациент выжил после укуса.

По данным National Geographic, употребление змеиного вина может быть опасно, так как иногда змеи выживают в бутылях. Такое происходит, когда бутыль плохо запечатывают и в нее попадает достаточно воздуха, чтобы рептилия могла дышать. Кроме того, через змей можно заразиться смертельно опасными паразитами.

В то же время лектор по зоологии и герпетологии Вольфганг Вюстер Университета Бангора в Уэльсе считает, что выживание змеи в запечатанной бутыли невозможно. «Ни одна змея не может выжить, будучи погруженной в жидкость в бутылке дольше чем на час. У змей нет магических способностей, они созданы из плоти и крови, как и другие животные. Им требуются пища, вода и кислород, чтобы выжить», — подчеркнул он.

Лектор отметил, что змеи не обладают и лечебными свойствами. По его мнению, традиционная медицина бесполезна и негативно сказывается на благополучии редких видов, таких как панголины. «Многие виды находятся под угрозой исчезновения из-за безответственного потребления для так называемой традиционной медицины», — негодует он. Некоторые змеи становятся неактивными при определенной температуре, но у них должно быть достаточно кислорода, чтобы выжить. Хотя пребывание змеи в подобном состоянии в течение года маловероятно.

Ранее сообщалось, что жительница Китая купила в интернете ядовитую змею и впала в кому от ее укуса. По словам родителей девушки, змея укусила ее в палец.