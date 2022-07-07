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Российский хирург раскрыла причины интереса мужчин к пластике

Хирург Виктория Блинова: причиной для пластики у мужчин служит желание выглядеть моложе

Фото: Olga Guryanova / Globallookpress.com

Российский хирург Виктория Блинова раскрыла причины интереса мужчин к пластическим операциям. Своими рассуждениями она поделилась с изданием News.ru.

По словам Блиновой, 20 процентов ее пациентов составляют мужчины старше 35 лет. Медик отметила, что поводом для изменений во внешности служит желание противоположного пола выглядеть моложе своего возраста. «Независимо от профессии они хотят выглядеть молодо и подтянуто, следят за своим здоровьем и внешностью», — рассказала она и добавила, что самыми популярными пластическими операциями у них являются ринопластика и липофилинг.

Кроме того, Блинова отметила, что, несмотря на различия во внешности мужчин и женщин, для обоих полов подходят любые виды хирургических процедур.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.

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Мария Винар
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