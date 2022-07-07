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Пожар в торговом центре на западе Москвы показали на видео

В Москве в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе произошел пожар

В торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе на западе Москвы произошел пожар. Очевидцы сняли происходящее на видео. Кадры в четверг, 7 июля, публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже здания в магазине «Ашан». По данным телеканала 360, площадь пожара составила около пяти квадратных метров и его уже ликвидировали.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в столичном управлении МЧС.

Дополнение: В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» заявили, что возгорание произошло в галерее торгового центра, не на территории гипермаркета «Ашан».

МЧС сообщило, что возгорание на 5 кв. м произошло по адресу: Рублевское шоссе, 62. Там расположен торговый комплекс «ЕвроПарк». Пожар уже потушили, посетителей эвакуировали

3 июля загорелась кровля одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной.

Ударная волна
Евгения Куликова
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