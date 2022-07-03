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В районе «Москва-Cити» загорелся небоскреб

SHOT: в центре Москвы загорелась одна из башен ЖК Сapital Тowers

Одна из башен строящегося ЖК Сapital Тowers в районе комплекса «Москва-Cити» в центре столицы загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На снятых очевидцами кадрах видно, что с верхних этажей небоскреба и кровли идет черный дым.

Ранее в частной наркологической больнице на проезде Черского в Москве произошел пожар. В Бутырской межрайонной прокуратуре сообщили «Ленте.ру», что один человек погиб, трое — мужчины 1976, 1964 и 1972 годов рождения — пострадали. Шестерых удалось спасти.

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Марина Совина
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