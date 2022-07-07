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В Польше рассказали о реакции НАТО в случае ввода Варшавой войск на Украину

Экс-депутат Сейма Пискорский заявил, что НАТО не поможет Польше в случае войны с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО не поможет Польше в войне с Россией, если Варшава самостоятельно введет войска на Украину. Об этом заявил экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский, передает РИА Новости.

По его словам, польскую миротворческую миссию на территории бывшей советской республики не поддержат даже ближайшие союзники Варшавы. Политик подчеркнул, что Москва проводит военную операцию на всей территории Украины, поэтому ввод польских войск станет прямым конфликтом с Россией.

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«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — пояснил Пискорский.

В мае большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину. Согласно опубликованным данным, 56,8 процента респондентов считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или Европейским союзом. Против высказались 32,5 процента опрошенных, 10,7 процента от ответа воздержались.

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Виктория Кондратьева
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