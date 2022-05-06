Большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину

Rzeczpospolita: 56,8% поляков поддерживают участие в миротворческой миссии на Украине

Большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса лаборатории IBRiS, проведенного по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно опубликованным данным, 56,8 процента респонендентов поддерживают ввод войск на украинскую территорию. Против высказались 32,5 процента опрошенных, 10,7 процента от ответа воздержались.

Отмечается, что мнения среди сторонников действующей власти страны и оппозиции распределились примерно одинаково — 63 и 64 процента соответственно. При этом чаще всего за участие Польши выступали граждане старше 30 лет, мужского пола и с высшим образованием.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава отправила сражаться на Украину своих военнослужащих и наемников. По его словам, присутствие иностранных военных на украинской территории будет расширяться, поскольку они необходимы для правильного использования вооружений, предоставленных Киеву западными странами.

О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».

В тот же день Министерство обороны Польши объявило о военных учениях и проинформировало, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники. Однако утверждения о планах установить контроль над западной Украиной в ведомстве опровергли. Спустя несколько дней польские власти без объяснения причин распорядились снять украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве, которые ранее были размещены в знак солидарности с республикой.