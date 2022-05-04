В Варшаве без объяснения причин сняли флаги Украины с общественного транспорта

Польские власти сняли украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве

Польские власти без объяснения причин распорядились снять украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве, которые ранее были размещены в знак солидарности с республикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — говорится в сообщении мэрии польской столицы. Размещение украинской символики вызывало протесты со стороны многих польских граждан из-за несоблюдения правила о размещении украинских флагов наравне с флагом Польши и Варшавы.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опроверг сообщения о намерении Варшавы установить контроль над Западной Украиной в ходе крупных майских военных учений польской армии. По словам Жарина, целью распространения указанной информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.

28 апреля Минобороны Польши объявило о предстоящих военных учениях, в связи с которыми с 1 мая и до конца месяца планируется интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял о планах Польши установить контроль над частью территории Украины. По данным ведомства, Варшава планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».