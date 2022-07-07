Возмущенные шумом от стройки россияне пришли спать к отделению полиции

Жители Санкт-Петербурга заночевали у отделения полиции, протестуя против шумной стройки

Жители Санкт-Петербурга пришли спать к 37-му отделению полиции в знак протеста. Горожан возмутил шум от стройки на Васильевском острове, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет о работах по застройке пляжа в этом районе. Участвовавшие в акции россияне пожаловались, что строители нарушают закон о тишине — они работают и днем и ночью, тем самым мешая жителям ближайших домов спать.

По словам потерпевших, они неоднократно обращались в полицию, однако проблему решить так и не смогли. Тогда россияне договорились провести ночь около отделения, чтобы привлечь внимание к волнующей их ситуации. Во время акции они сняли происходящее на стройке и записали исходящий оттуда шум, чтобы использовать материалы при доказательстве своей правоты.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с шумными соседями по многоквартирному дому. По словам специалистов, в таких случаях жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор. Согласно санитарным правилам, для разного времени суток прописан допустимый уровень шума. С 7 до 23 часов на территориях, прилегающих к жилым домам, максимальный показатель должен находиться на уровне 70 децибел, а ночью — 60 децибел, пояснили эксперты.