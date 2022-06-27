Россиянам назвали способ борьбы с шумным заведением под окном

В случае нарушения уровня шума со стороны кафе россияне могут обратиться в Роспотребнадзор

В случае шума от заведений общественного питания под окнами квартиры жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проверят уровень шума. Способ борьбы с подобными нарушениями со стороны кафе россиянам назвали в управлении ведомства по Самарской области, сообщают РИА Новости.

Согласно санитарным правилам, для разного времени суток прописан допустимый уровень шума. С 7 до 23 часов на территориях, прилегающих к жилым домам, максимальный показатель должен находиться на уровне 70 децибел, а ночью — 60 децибел.

Если жильцы посчитали, что указанные нормы были нарушены, то они могут пожаловаться в Роспотребнадзор. Жалобу рассмотрят в течение 30 рабочих дней. Ведомство без предупреждения владельцев кафе замерит уровень шума около домов и в случае нарушения нормы обратится в прокуратуру, чтобы согласовать проверку заведения.

«При получении доказательств вины в несоблюдении гигиенических нормативов уровня шума, руководство заведения может быть привлечено к административной ответственности вплоть до административного приостановления деятельности — такое решение принимается судом», — уточнили в управлении.

В январе 2022 года адвокат Никита Головин отметил, что соседи по дому имеют право шуметь только в определенные часы — в зависимости от региональных законов. В случае нарушения норм необходимо обратиться в правоохранительные органы или пожаловаться в Роспотребнадзор на превышение санитарных норм по шуму.