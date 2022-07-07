Британский депутат рассказал о последствиях любви к порно

Британский депутат Пэриш рассказал, как жена гонялась за ним с ножницами за любовь к порно

Бывший депутат британского парламента Нил Пэриш рассказал, как жена гонялась за ним с ножницами, пытаясь нанести ему увечья, после того, как его любовь к порно стала достоянием общественности. О последствиях своего увлечения политик рассказал в эфире телеканала ITV, пишет Scottish Daily Express.

Когда жена 65-летнего депутата узнала о том, что о его пристрастии к порно написали СМИ, она была обескуражена. Супруга бегала за ним по кухне с острыми ножницами, пытаясь отрезать пенис, рассказал он.

Пэриш был депутатом парламента, но подал в отставку после того, как стало известно, что он дважды смотрел порнографию на своем телефоне в рабочее время. Один из этих случаев произошел, когда парламентарий ожидал голосования в Палате общин.

В августе 2021 года британская радиоведущая предложила создать порно «начального уровня» для детей. «Подростки уже смотрят порно, но они находят жесткие, агрессивные видео, которые дают ужасное представление о сексе. Им нужно порно начального уровня! "Мягкий" сайт, где все спрашивают разрешения, никого не душат и так далее», — заявила Гилл. Ее предложение вызвало резонанс и шквал критики в социальных сетях.