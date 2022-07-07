В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона

Спикер Совфеда Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона

Судьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров. Это предрекла председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, европейцы понимают, что страны Евросоюза абсолютно несамостоятельные, они выполняют указания «своего старшего партнера». Спикер Совфеда предположила, что судьба Джонсона «будет не единственная».

Кроме того, Матвиенко назвала премьера Великобритании главным русофобом и ястребом, добавив, что британские власти в антироссийских стремлениях снизили уровень жизни своих граждан, в итоге деятельность политика на посту премьера не поддерживалась.

7 июля стало известно, что Джонсон согласился уйти в отставку, однако пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам премьер-министра Британии, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.