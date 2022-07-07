Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона

Спикер Совфеда Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Судьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров. Это предрекла председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, европейцы понимают, что страны Евросоюза абсолютно несамостоятельные, они выполняют указания «своего старшего партнера». Спикер Совфеда предположила, что судьба Джонсона «будет не единственная».

Кроме того, Матвиенко назвала премьера Великобритании главным русофобом и ястребом, добавив, что британские власти в антироссийских стремлениях снизили уровень жизни своих граждан, в итоге деятельность политика на посту премьера не поддерживалась.

7 июля стало известно, что Джонсон согласился уйти в отставку, однако пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам премьер-министра Британии, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
В России выявили 3359 случаев коронавируса
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.