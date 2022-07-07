Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre

Глава Минобороны Польши рассказал, что Британия развернула в стране систему ПВО Sky Sabre

Британия развернула в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

«Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже в нашей стране, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — написал он — «Это результат наших крепких отношений с Великобританией и доказательство общей заботы о безопасности восточного фланга».

Ранее Блащак заявил, что Польша получит от Великобритании дополнительную танковую роту. По мнению Блащака, усиление британского контингента в Польше является «убедительным доказательством» поддержки восточного фланга со стороны Великобритании.