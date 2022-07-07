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США назвали виновником конфликта на Украине

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал стратегию США причиной конфликта на Украине
Ласло Кевер

Ласло Кевер. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство MTI.

Кевер высказался о причине украинского конфликта и назвал ей послевоенную стратегию США, а не напряженные отношения между Москвой и Киевом. По его мнению, Соединенные Штаты являются виновником происходящих событий.

«Настоящая причина войны на Украине, которую папа Франциск назвал спровоцированной, кроется не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией, а в американской стратегии, объявленной после Второй мировой войны, согласно которой Америку надо держать внутри, Россию снаружи, а Германию внизу», — подчеркнул политик.

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Марина Совина
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