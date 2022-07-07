США назвали виновником конфликта на Украине

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал стратегию США причиной конфликта на Украине

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство MTI.

Кевер высказался о причине украинского конфликта и назвал ей послевоенную стратегию США, а не напряженные отношения между Москвой и Киевом. По его мнению, Соединенные Штаты являются виновником происходящих событий.

«Настоящая причина войны на Украине, которую папа Франциск назвал спровоцированной, кроется не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией, а в американской стратегии, объявленной после Второй мировой войны, согласно которой Америку надо держать внутри, Россию снаружи, а Германию внизу», — подчеркнул политик.