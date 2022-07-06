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Венгрия отказалась поставлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Сийятро заявил, что Будапешт отказывается поставлять оружие Украине

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Венгрия отказывается участвовать в западных военных поставках Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью CNN.

По словам дипломата, Будапешт отказался поставлять Украине оружие, поскольку не хочет подвергать опасности российских обстрелов Венгров Закарпатья. «150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов», — заявил Сийярто.

Он также назвал венгерско-украинскую границу самой безопасной приграничной зоной с Украиной. «Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии», — отметил глава МИД. По его словам, в настоящий момент Венгрия переносит рекордную для своей истории гуманитарную нагрузку.

Ранее Сийярто заявил о невозможности заменить нефть и газ из России. Как подчеркнул глава МИД, Венгрия попросила об исключении в эмбарго на российскую нефть из-за того, что в противном случае обеспечить страну достаточным количеством топлива было бы «физически невозможно».

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Николай Чигасов
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