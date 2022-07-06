Венгрия заявила о невозможности заменить нефть и газ из России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что нефть и газ из России невозможно заменить физически

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности заменить нефть и газ из России в интервью телеканалу CNN.

По словам Сийярто, Венгрия попросила об об исключении в эмбарго на российскую нефть из-за того, что в противном случае обеспечить страну достаточным количеством топлива было бы «физически невозможно». Он отметил, что на данный момент венгерские власти задаются вопросом, можно ли заменить энергоносители из России. «В настоящий момент наш ответ — нет», — констатировал министр.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявил, что страна на данный момент не готова обсуждать возможность отказа от российского газа.