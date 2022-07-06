Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Венгрия заявила о невозможности заменить нефть и газ из России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что нефть и газ из России невозможно заменить физически

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности заменить нефть и газ из России в интервью телеканалу CNN.

По словам Сийярто, Венгрия попросила об об исключении в эмбарго на российскую нефть из-за того, что в противном случае обеспечить страну достаточным количеством топлива было бы «физически невозможно». Он отметил, что на данный момент венгерские власти задаются вопросом, можно ли заменить энергоносители из России. «В настоящий момент наш ответ — нет», — констатировал министр.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявил, что страна на данный момент не готова обсуждать возможность отказа от российского газа.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России рассказал о перенаправлении обращений Лондона о наемниках в ДНР
В Госдепе США заявили об ожидании повода для встречи Блинкена и Лаврова
Принцесса Таиланда вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди
Несколько генералов МВД стали фигурантами уголовного дела
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России
В США объяснили преимущество F-35 перед Су-57 в Европе
Польша решила заняться восстановлением Харьковской области Украины
В МИД отреагировали на заявление Норвегии о невозможности денонсировать договор
Названы самые популярные направления для путешествий на поезде из Москвы
Суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.