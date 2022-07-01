Премьер Венгрии оценил готовность страны отказаться от российского газа

Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не готова обсуждать отказ от российского газа

Венгрия на данный момент не готова обсуждать возможность отказа от российского газа. Так оценил эту перспективу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — заявил глава кабмина страны.

Ранее рейтинговое агентство Fitch подсчитало, что Европейский союз (ЕС) потратит более трех лет на то, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа. Специалисты рассказали, что внезапная остановка поставок российского газа не является «базовым сценарием» и представляет значительный риск.