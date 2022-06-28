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Аналитики рассказали о потерях стран ЕС из-за остановки поставок газа из России

Fitch: ЕС потратит более трех лет, чтобы компенсировать остановку поставок газа из России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) потратит более трех лет на то, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа, пишет ТАСС со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch.

По словам экспертов, Европа страдает от ограничений, связанных с поставками и инфраструктурой. «ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа», — спрогнозировали они. Специалисты рассказали, что внезапная остановка поставок российского газа не является «базовым сценарием» и представляет значительный риск.

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Наиболее сильные потери будут нести Словакия, Венгрия и Чехия, считают аналитики. Они предрекли Европе макроэкономические потрясения, «отрицательный рост и возросшую инфляцию».

С середины июня европейские государства столкнулись с серьезными проблемами с газом. 12 стран Европы начали получать топливо из России в ограниченных объемах, либо поставки вовсе прекратились.

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Марина Совина
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