Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей

РБК: в 2021 году россиянки от 40 лет родили рекордные с 1990 года 56,86 тысячи детей

В 2021 году россиянки от 40 лет и старше родили 56,86 тысячи детей, что стало максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории за весь период доступной статистики. Об этом в четверг, 7 июля, пишет РБК со ссылкой на итоговые годовые данные Росстата по демографии.

Тем не менее, у таких матерей родилось лишь 4 процента всех детей, появившихся на свет в 2021 году. Самой активной с точки зрения абсолютных показателей деторождения является группа женщин, которым в 2021 году был 31 год, — 88,4 тысячи детей. Чаще всего после 40 лет у россиянок рождались вторые и третьи по очередности дети — 16,5 тысячи и 16,98 тысячи соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тысячи и 8,7 тысячи.

Россиянки от 29 до 33 лет включительно родили 431 тысячу младенцев, что составляет около трети общего числа. Меньше всего детей ожидаемо родилось у россиянок моложе 18 лет — 24,9 тысячи (2 процента общего числа). Всего в 2021 году в России появились 1,398 миллиона новорожденных, что на 3 процента меньше, чем в пандемийном 2020-ом.

В Минтруде увеличение абсолютного числа рождений детей у женщин старше 40 лет объяснили с ростом численности этой категории россиянок и ростом уровня рождаемости — в стране сформировался устойчивый тренд на увеличение количества третьих и последующих рождений, которые за последние восемь лет выросли на треть. Кроме того, в последние годы увеличивается средний возраст рождения первенца — с 25,5 лет в 2015 году до 25,9 лет в 2020 году. Средний возраст при рождении первого ребенка у женщины составляет 26 лет, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России. Лидером по этому показателю был объявлен Севастополь (плюс 17,8 процента). Уточняется, что городу федерального значения удалось занять первое место за счет миграционного притока. Также в тройке отказались Ингушетия (5,4 процента) и Чечня (4,1 процента).