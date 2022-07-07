Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РПЦ отреагировали на закон о передаче биометрии в единую систему

Представитель РПЦ Лукьянов выразил обеспокоенность законом о передаче биометрии в ЕБС
Федор Лукьянов

Федор Лукьянов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Изменения в законе, которые касаются передачи биометрии без согласия россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС), должны приниматься после того, как их обсудят с общественностью. Так отреагировал на нововведения в законодательстве председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов, его слова приводит РИА Новости.

«Такие серьезные законодательные изменения не должны проходить без широкого обсуждения с общественностью. И конечно, любое участие в цифровой среде должно быть добровольным, человек должен понимать, какие данные он передает, как они будут использованы и в чьих интересах», — заявил Лукьянов.

Иерей также отметил, что патриаршая комиссия выражает обеспокоенность принятым законопроектом, так как гражданин, по их мнению, должен сам принимать решение — передавать личные данные или нет в связи с риском их утечки.

О принятии Госдумой закона, позволяющего передавать биометрические данные граждан без их согласия в ЕБС, 6 июля сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. По его словам, распространение оператором персональных данных в интернете будет возможно лишь с согласия субъекта.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
В РПЦ отреагировали на закон о передаче биометрии в единую систему
В Евросоюзе усомнились в эффективности G20 из-за участия России
В Британии назвали возможных претендентов на пост премьер-министра Королевства
Скандальный отель у Кремля переименовали
Переход российской спортсменки в европейский клуб посчитали отвратительным
Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе перед посадкой
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Военкор рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском
100-летняя женщина отпраздновала юбилей и поделилась секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.