В РПЦ отреагировали на закон о передаче биометрии в единую систему

Представитель РПЦ Лукьянов выразил обеспокоенность законом о передаче биометрии в ЕБС

Изменения в законе, которые касаются передачи биометрии без согласия россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС), должны приниматься после того, как их обсудят с общественностью. Так отреагировал на нововведения в законодательстве председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов, его слова приводит РИА Новости.

«Такие серьезные законодательные изменения не должны проходить без широкого обсуждения с общественностью. И конечно, любое участие в цифровой среде должно быть добровольным, человек должен понимать, какие данные он передает, как они будут использованы и в чьих интересах», — заявил Лукьянов.

Иерей также отметил, что патриаршая комиссия выражает обеспокоенность принятым законопроектом, так как гражданин, по их мнению, должен сам принимать решение — передавать личные данные или нет в связи с риском их утечки.

О принятии Госдумой закона, позволяющего передавать биометрические данные граждан без их согласия в ЕБС, 6 июля сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. По его словам, распространение оператором персональных данных в интернете будет возможно лишь с согласия субъекта.