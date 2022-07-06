Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян

Депутаты Госдумы приняли закон об усилении защиты персональных данных россиян

Государственная Дума приняла закон, разрешающий передавать биометрические данные граждан России в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения их согласия, но с обязательным уведомлением. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в Telegram.

Согласно документу, предусматривается, что оператор персональных данных должен будет предоставлять информацию уполномоченным органам власти в случае утечки. В течение суток с момента выявления ему необходимо предоставить «описание скомпрометированных данных и контактное лицо», а в течение трех суток — доложить о результатах внутренней проверки.

Помимо этого, операторы не смогут отказать гражданам в обслуживании, даже если они не хотят предоставить свои персональные данные, когда такое предоставление не является обязательным, уточнил Хинштейн.

Также распространение оператором персональных данных в интернете будет возможно лишь с согласия субъекта. По словам депутата, исключение предусмотрены только для органов власти и местного самоуправления.

Ранее стало известно, что Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушение работы с биометрическими данными. Ведомство предлагало дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы или отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.

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