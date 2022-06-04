В России захотели отправлять в тюрьму на 10 лет за нарушения работы с биометрией

Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушения работы с биометрическими данными

Минцифры России захотело ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. На документы, опубликованные на портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание «Коммерсантъ».

Известно, что ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

Так, например, нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф на должностных лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а на юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

В то же время за работу с биометрией без аккредитации министерство предлагает взыскать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей и от 500 тысяч до одного миллиона рублей с юридических лиц.

Кроме того, Минцифры сформировало поправки и к Уголовному кодексу, которые подразумевают наказания за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС). Отмечается, что злоумышленникам будут грозить штрафы, обязательные или исправительные работы, а также временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет.

При этом если нарушения повлекли тяжкие последствия, срок тюремного заключения может составить до 10 лет. Однако в случае введения лицом неверных данных в упомянутую систему по ошибке или халатности, лишение свободы к нему применяться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных в декабре 2021 года.