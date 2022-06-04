Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России захотели отправлять в тюрьму на 10 лет за нарушения работы с биометрией

Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушения работы с биометрическими данными

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минцифры России захотело ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. На документы, опубликованные на портале проектов нормативных правовых актов, обратил внимание «Коммерсантъ».

Известно, что ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

Так, например, нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф на должностных лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а на юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

В то же время за работу с биометрией без аккредитации министерство предлагает взыскать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей и от 500 тысяч до одного миллиона рублей с юридических лиц.

Кроме того, Минцифры сформировало поправки и к Уголовному кодексу, которые подразумевают наказания за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС). Отмечается, что злоумышленникам будут грозить штрафы, обязательные или исправительные работы, а также временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет.

При этом если нарушения повлекли тяжкие последствия, срок тюремного заключения может составить до 10 лет. Однако в случае введения лицом неверных данных в упомянутую систему по ошибке или халатности, лишение свободы к нему применяться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных в декабре 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Японии впервые поучаствовать в саммите НАТО
Москвичам перечислили способы отдохнуть летом в городе
Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Бельгии
Минобороны показало работу ударного вертолета Ка-52 по украинским позициям
В России захотели отправлять в тюрьму на 10 лет за нарушения работы с биометрией
В порт Мариуполя прибыло второе торговое судно
Макрон допустил личную поездку в Киев
Ушедший из «Динамо» немецкий тренер ответил на критику из-за работы в России
Российские врачи объяснили причины тяги к сладкому
Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.