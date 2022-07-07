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Раскрыты сроки ослабления рубля

Аналитик Бахтин: к концу лета рубль может ослабнуть по отношению к доллару до отметки 70

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

К концу лета рубль может ослабнуть по отношению к доллару до отметки 70. Сроки раскрыли аналитики в беседе с «Известиями».

По словам экспертов, в настоящее время против российской валюты играет целый комплекс факторов. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин сообщил, что среди причин — послабления Центробанком валютного контроля и увеличение суммы лимита для переводов за границу для физических лиц со 150 тысячи долларов до одного миллиона долларов, а также легализация параллельного импорта и постепенное восстановление ввозного потока.

Кроме того, сыграл роль отказ ряда крупных российских компаний от выплаты дивидендов за прошлый год. Также сказывается ожидание перезапуска бюджетного правила с выкупом валюты и приобретением активов дружественных или нейтральных государств. По мнению Бахтина, если в ближайшее время начнет действовать обновленное бюджетное правило, то российская валюта к доллару в летние месяцы может приблизиться к 70 рублям.

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов сообщил, что курс рубля влияет на уровень инвестиций и невыгоден для российских экспортеров. Экономист рассказал, что при том или ином курсе существует разное соотношение между импортом и экспортом.

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Марина Совина
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