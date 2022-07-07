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Адвокат Саакашвили сравнил состояние политика с покойником

Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили Хачапуридзе сравнил его состояние с покойником

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил об ухудшении состояния политика. Об этом он высказался в беседе с агентством IPN, сообщает портал «Грузия Online».

Хачапуридзе сообщил, что Саакашвили «очень плохо», и сравнил состояние экс-президента с покойником. «Лицо у него почернело, появились пигменты, руки — вялые, лицо — как у человека, умершего 2-3 дня назад. Состояние очень тяжелое», — пояснил адвокат.

Он также призвал отсрочить исполнение наказания для политика до того момента, пока врачи не решат, где его необходимо лечить. При этом Хачапуридзе подчеркнул, что такие болезни, как у Саакашвили, в Грузии не лечатся.

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. На родине его приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В настоящее время бывший глава республики находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.

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Алевтина Запольская
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