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Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»

Медведев назвал отставку Джонсона итогом британской наглости и бездарной политики
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал отставку премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона итогом британской наглости и бездарной политики. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что британский премьер в ближайшие часы объявит об уходе с поста.

«Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал зампред Совбеза, комментируя отставку Джонсона.

Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики, шутливо отметил Медведев.

Сообщалось, что Джонсон согласился уйти в отставку, однако пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

По сведениям телеканала Sky News, на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею.

В мае Борис Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда ему удалось удержаться на посту. Премьера поддержали 211 представителей партии, при этом 148 высказались против.

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Анна Щербакова
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