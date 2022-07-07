Председатель парусного клуба получил срок за надругательство над школьником

Россиянин получил 15 лет колонии за надругательство над десятилетним воспитанником

В Москве 54-летний председатель парусного клуба получил 15 лет колонии за надругательство над десятилетним мальчиком. Об этом в четверг, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установил суд, в августе 2020 года во время остановки на ночлег на берегу Волги россиянин совершил в отношении воспитанника насильственные действия сексуального характера. Год спустя, в июне 2021-го, во время сборов, увидев свою жертву, он снова надругался над школьником в здании парусного клуба.

«Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в предъявленном обвинении, его вина была доказана в полном объеме представленными стороной государственного обвинения доказательствами», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее 7 июля сообщалось, что в Московской области представившийся блогером 47-летний бомж изнасиловал российского школьника в лесу.