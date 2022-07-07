Представившийся блогером бомж изнасиловал российского школьника в лесу

В Подмосковье полицейские задержали изнасиловавшего девятилетнего мальчика бомжа-педофила

В Подмосковье правоохранители задержали 47-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании девятилетнего мальчика. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает МК.RU.

По данным издания, 6 июля в магазине Пушкинского района школьник познакомился с мужчиной, который представился блогером. Для большей убедительности он показал мальчику несколько видео с реальными интернет-кумирами молодежи, после чего отвел ребенка в лес и изнасиловал.

Педофилом оказался уже судимый за развратные действия бомж.

Ранее стало известно, что в Якутске суд приговорил к 16 годам лишения свободы 32-летнего педофила за совершение преступлений против половой неприкосновенности падчериц. Первый случай сексуального насилия произошел в 2016 году, когда девочкам было восемь и десять лет.