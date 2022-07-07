Восьмилетняя россиянка облилась водой из шланга и умерла

Восьмилетняя девочка умерла после обливания водой из шланга в Приморском крае

Восьмилетняя девочка умерла в деревне Кирилловка Партизанского района Приморского края. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 июля ребенок играла с другими детьми во дворе дома — они обливались водой из подключенного к электронасосу шланга. Во время игры россиянку ударило током, и в ночь на 6 июля девочка скончалась.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

«Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 33-летний мужчина принимал душ, дотронулся до работающей стиральной машины и умер.