В Подмосковье мужчина дотронулся до стиральной машины и умер

В подмосковных Мытищах 33-летний мужчина принимал душ, дотронулся до работающей стиральной машины и умер от удара током. В квартире давно были проблемы с проводкой, пишет «Московский комсомолец».

Погибший работал курьером в службе доставки и снимал жилье вместе с женой — пара приехала из Киргизии. Ранее супруги просили хозяйку квартиры вызвать электрика, однако та просто посоветовала отключать технику во время водных процедур.

Стиральная машина стояла рядом с ванной и при работе из-за тряски практически касалась ее. Супругов уже не раз било током от машины, когда они случайно задевали ее, умываясь или принимая душ. Вероятно, спасало то, что каждый раз пара надевала резиновые тапочки. В тот раз, когда мужчину убило током, тапочек на нем не было.

Ранее рабочий из Липецка сделал ремонт в чужой квартире и украл оттуда стиральную машину. Впоследствии мастер продал похищенное, но был задержан.

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