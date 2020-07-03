Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил

Бирманский кот в пригороде австралийского города Маручиодора, штат Квинсленд, выжил после 12-минутной стирки в стиральной машине с горячей водой и моющим средством. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Владелица двухлетнего кота по кличке Оскар Аманда Мередит (Amanda Meredith) рассказала, что услышала странный мяукающий звук вскоре после того, как ее муж загрузил стирку. Австралийка подумала, что звук доносится из шкафа. Она вышла на улицу, чтобы повесить ранее постиранное белье, но когда вернулась, мяуканье продолжалось. Она начала искать кота.

Оказалось, что животное находилось в барабане работающей стиральной машины. «Бедный кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел на меня. Это было трагично», — сказала она.

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Еще две минуты австралийка не могла извлечь Оскара из стиральной машины, пока не слилась вода и не разблокировалась дверь. Кот получил ушибы и следующие 24 часа провел в ветеринарной клинике, где ему давали лекарства, в том числе противовоспалительные средства.

Когда Оскар вернулся домой, он проспал семь дней. Через несколько дней кот полностью восстановился, но, по словам хозяйки, он использовал три из девяти своих жизней.

Ветеринар рассказал, что подобные случаи происходят часто, так как стиральные машины — идеальное место, где кошки могут уютно устроиться во время холодной погоды. Он предупредил владельцев питомцев всегда проверять стиральные машины, прежде чем загружать белье.

По словам Мередит, несмотря на пережитое, Оскар не начал бояться стиральной машины. Он постоянно сидит рядом и смотрит, как вертится барабан.

Ранее сообщалось, что жительница Ливерпуля, Великобритания, спасла своего котенка, который 20 минут провел в работающей стиральной машине. 22-летняя британка слышала мяуканье, но не могла понять, откуда оно доносится.

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