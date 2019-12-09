Котенок 20 минут провел в работающей стиральной машине и выжил

Жительница Ливерпуля, Великобритания, спасла своего котенка, который 20 минут провел в работающей стиральной машине. Об этом сообщает издание Daily Star.

Котенок по кличке Пози (Posey) забрался под одежду в стиральную машину. Его хозяйка Кортни Драри (Courtney Drury) не заметила этого и включила стирку.

22-летняя британка слышала мяуканье, но не могла понять, откуда оно доносится. Только спустя 20 минут она поняла, что кошка оказалась внутри стиральной машины.

Драри открыла дверцу, и Пози выпала вместе с мокрой одеждой. Котенок не подавал признаков жизни. Тогда хозяйка сделала ему сердечно-легочную реанимацию, которой научилась несколько недель назад, и услышала тихое мяуканье. После этого она отвезла Пози к ветеринару.

На следующий день котенок, которому всего несколько месяцев, пришел в себя и начал восстанавливаться. Ветеринар сообщил ей, что если бы она не реанимировала Пози, кошка бы не выжила.

Женщина приклеила к стиральной машине напоминание о том, что перед запуском стирки нужно проверить, нет ли внутри кошки.

Ранее сообщалось, что шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине. Питомца случайно обнаружили внутри стиральной машины прямо перед десятиминутным циклом отжима.

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