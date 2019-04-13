Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине. Историю изданию ABC News рассказали хозяева животного.

Австралийка Ким Барр не заметила, как питомец уснул в корзине для вещей и таким образом нечаянно попал внутрь стиральной машины. Через некоторое время ее семья обнаружила, что Поппи пропала. «Мы обошли весь дом, но не смогли ее найти», — рассказала хозяйка.

Случайным образом котенка обнаружили внутри стиральной машины прямо перед десятиминутным циклом отжима. После этого его срочно отправили к ветеринару. Он диагностировал у животного травму головы и ушиб глаза. Кроме того, температура Поппи была ниже нормы, а в легких находилась вода, однако не было ни одного перелома.

Через три недели после происшествия состояние Поппи вернулось в норму. «Она чудо-кошка. Она особенная кошка», — заключила Барр.

Похожая история произошла в 2011 году в Шотландии. Кошка по кличке Принцесса проникла внутрь стиральной машины и выжила после стирки. У животного шла кровь носом, а также воспалились глаза от стирального порошка. Однако позже животное восстановилось.

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