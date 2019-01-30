Кошка несколько минут покрутилась в стиральной машине и выжила

Жительница Великобритании случайно постирала кошку в стиральной машине. Как сообщает издание Metro, животное выжило.

Джеки Малленс (Jackie Mullens) не заметила шестилетнюю сиамскую кошку Грейси (Gracie), задремавшую в барабане машины, положила сверху постельное белье и запустила 20-минутную стирку. Барабан наполнила вода температурой 40 градусов по Цельсию.

Через несколько минут 58-летняя британка услышала кошачьи вопли. Она осмотрела весь дом и сад и только потом поняла, что звуки раздаются из стиральной машины, расположенной в кухне. Малленс в панике позвала мужа, тот выключил стиральную машину, достал испуганную и промокшую насквозь кошку и завернул ее в сухое полотенце.

Супруги немедленно отвезли кошку к ветеринарам. Врачи заявили им, что потерявший сознание питомец, вероятно, не выживет из-за повреждения мозга и жидкости в легких, и даже предложили усыпить животное. Когда доктор начал говорить о кремации, Грейси подняла голову и мяукнула. По словам женщины, доктор замолчал на полуслове и отправил их в другую клинику. Там кошке сделали капельницу и целую ночь наблюдали за ее состоянием.

На следующее утро животное выписали, а британке пришлось заплатить 500 фунтов (43,3 тысячи рублей) за услуги докторов. По ее словам, кошка чувствует себя хорошо, но теперь панически боится стиральной машины. «Если бы работало радио, и я бы ее не услышала, или если бы я вышла... Боюсь даже представить, что бы случилось. Я не могла поверить глазам, в жизни мне не было так плохо», — призналась Малленс. По ее словам, до этого кошка никогда не залезала в барабан.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!