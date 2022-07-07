Канцлер Германии ответил немцам на призыв завершить санкции против России

Шольц в ответ на призыв немцев снять санкции с РФ заявил о поддержке Киева, сколько нужно

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России. Он заявил в эфире телеканала ZDF, что рестрикции продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева, пишет РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, что почти половина граждан ФРГ (47 процентов) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок на юге и востоке со стороны украинских властей. Политик также отреагировал на заявление о том, что немцы испытывают тревогу относительно роста цен.

«Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться. Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это может продолжаться очень долго», — подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер Германии заявил, что немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

