Читатели Die Welt раскритиковали санкционную политику Шольца после его слов о России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали санкционную политику канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о России. Свои комментарии немцы опубликовали в Twitter со ссылкой на указанную статью издания.

Пользователь с никнеймом @HelmutHerbst заявил, что политик отчасти виноват во встречных мерах президента России Владимира Путина, поскольку знал, что на западные рестрикции последует ответ Москвы, но тем не менее позволил американскому лидеру Джо Байдену манипулировать собой.

«Можно было предвидеть, что эмбарго приведет к обратным результатам. Это правительство только вредит немецкому народу своей политикой», — добавил комментатор @Weissbierdusche. С ним согласился @ si29399659: «Мы сыты по горло этой ложью и неудачами правительства».

Пользователь @Gerald90083282 отметил, что за происходящее в Германии нужно «благодарить» партию Зеленых, которые проводили провокационную политику по отношению к России и привели к экономическим потрясениям в стране.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России. Он заявил, что рестрикции продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева, несмотря на то, что почти половина граждан ФРГ (47 процентов) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок.

Синдром отмены: Россия



