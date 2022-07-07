Германия призвала Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»

Глава Минэкономики ФРГ Хабек призвал Канаду разобраться с турбиной для «Северного потока»

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с турбиной для газопровода «Северный поток». Чиновник подчеркнул, что пошел на это с тяжелым сердцем, передает Bloomberg.

Хабек призвал Оттаву выпустить газоперекачивающие агрегаты Siemens, застрявшие там после ремонта из-за санкций. Именно этим российский «Газпром» объяснял снижение перекачки по «Северному потоку — 1» на 60 процентов. «Жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике», — констатировал Хабек и уточнил, что призвал Канаду отправить ГПА не в Россию, а в Германию.

Ранее «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 миллионов кубометров до 67 миллионов из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находится на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии, но провести техобслуживание также может только канадское предприятие.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя ситуацию, утверждал, что исправить ситуацию без доступа к оборудованию невозможно. Либо Siemens вернет оборудование, либо объем прокачки сохранится.