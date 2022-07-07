Канцлер ФРГ Шольц ответил на призыв гражданина Германии «говорить с русскими»

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе записи программы на немецком телеканале ZDF ответил на неудобные вопросы о том, насколько ответственным стало введение ЕС при поддержке Германии санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Так, канцлер ФРГ ответил на призыв гражданина Германии «говорить с русскими». Он и его супруга заявили, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы.

По словам мужчины, Германия за последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов. «Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», — сказал владелец пекарни.

В ответ Шольц заявил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире». По словам канцлера, уделялось внимание, чтобы не вводить санкции, которые причинили бы ущерб именно Германии.

При этом немец заявил, что считает, что «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить».

Ранее Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии, заявив, что стране не грозит такой сценарий. Он добавил, что, по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, то в достаточно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного.