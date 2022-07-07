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Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не грозит банкротство

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на телеканале ZDF высказался об угрозе банкротства для Германии, заявив, что стране не грозит такой сценарий. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, совершенно нет», — сказал канцлер ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что, по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, то в достаточно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного.

Ранее Bloomberg сообщило, что власти Германии задумались о необходимости залезть в долги в случае полного прекращения поставок газа из России. По словам собеседников издания в правительстве, Берлин готов отказаться от возвращения к принципу «черного нуля» в государственных заимствованиях, предполагающий максимально возможное сокращение уровня госдолга — вплоть до сумм, необходимых для обслуживания прежних обязательств.

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Марина Совина
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