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На Ставрополье запустят масштабную программу ремонта воинских мемориалов

В Ставропольском крае в 2023 году проведут масштабную реставрацию девяти мемориалов

Фото: Антон Подгайко / Коммерсантъ

В Ставропольском крае разрабатывается масштабная программа реставрации и ремонта воинских мемориалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Владимирова.

Отмечается, что реализация программы намечена на 2023 год. В план работ уже включены девять мемориалов. «Со следующего года планируется расширить охват воинских мемориалов реставрационными работами, которые финансируются из регионального бюджета. По поручению губернатора готовится соответствующая краевая программа», — отметили в пресс-службе.

Инициатива обсуждалась во время рабочей встречи главы Ставропольского края с представителями общественных объединений ветеранов боевых действий. «По итогам решили принять региональную программу реставрации памятников нашим воинам. Речь не только об участниках Великой Отечественной войны, но и Афганистана, других горячих точек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Кавказских Минеральных Водах летом пройдет конкурс по событийному туризму «ТурПроект26». Заявку на участие могут подать ученики образовательных учреждений России от 14 до 30 лет. В рамках конкурса будут рассмотрены предложения по повышению привлекательности исторических мест региона, по новым тематическим маршрутам и экскурсиям.

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Валентина Процкова
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