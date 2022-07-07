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Неожиданное предложение парня в приложении знакомств удивило пользователей

Тиктокерша Аманда Банэм рассказала, что парень предложил ей поплавать на первом свидании

Кадр: @fruitloopcowgirl

Блогерша по имени Аманда Банэм рассказала в TikTok, как парень, с которым она переписывалась в приложении для знакомств, выдвинул неожиданное предложение для их первого свидания. Ролик об этом насмешил и удивил многих пользователей.

Девушка опубликовала скриншот из сообщения, полученного от собеседника в приложении знакомств Hinge. «Привет, Аманда. Ты выглядишь привлекательно. Нам нужно пообщаться по FaceTime и назначить дату, когда мы могли бы сходить поплавать. Когда ты свободна?» — обратился к ней незнакомец.

Банэм предположила, что молодой человек ранее сталкивался в приложении для знакомств с девушками, которые выглядели в реальности не так, как на фотографии — именно поэтому он хотел сначала увидеть девушку на видео, а затем без макияжа во время купания. «Он не рискует. Он прикрыл все свои тылы», — пошутила тиктокерша над предложением парня. Она также задалась вопросом, кто мог «нанести ему такую травму».

Некоторые комментаторы удивились такому предложению и посмеялась над ним. «Он позвал тебя плавать? Как будто не существует водостойкого макияжа», «Погодите, парни действительно так поступают?», «Его сообщение напоминает деловое письмо», «Он такой: "Забудь о свидании с кофе. Вместо этого ты получишь хлорку"», — поиронизировали они. Вместе с тем многие пользователи мужского пола назвали идею собеседника блогерши гениальной. Они также пожаловались на то, что девушки, с которыми они общаются в приложениях для знакомств, действительно часто вводят их в заблуждение.

Ранее психолог Джейми Бронштейн рассказала, в каких случаях следует сбежать с первого свидания. В список «тревожных звонков» она включила, в частности, грубость собеседника с обслуживающим персоналом и негативные высказывания о своих бывших партнерах и близких. Кроме того, она порекомендовала не продолжать общение с тем, кто посвящает большую часть встречи смартфону, а не собеседнику.

Что делать?


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Маргарита Щигарева
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