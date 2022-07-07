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В Киеве поблагодарили Джонсона за поддержку Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку страны

Фото: Joe Giddens / Reuters

В Киеве поблагодарили ушедшего с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за поддержку республики. Об этом высказался советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает ТАСС.

По его словам, Джонсон проявил лидерские качества и оказал стране поддержку «в самые трудные времена». «Быть лидером — это первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо, Борис Джонсон, за то, что (...) всегда были в авангарде поддержки Украины», — заявил Подоляк.

Советник руководителя офиса Зеленского также отметил, что благодаря Джонсону украинские власти имеют все, что «нужно для эффективной обороны страны». «Это и оружие, и партнерство, и коалиция. И все это именно благодаря господину Джонсону», — подчеркнул он.

7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Он также заявил, что покидает пост лидера Консервативной партии. Политик был вынужден сложить с себя полномочия после громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора партии Криса Пинчера.

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Алевтина Запольская
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