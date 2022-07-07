Байдена обвинили в уничтожении США

Журналист Карлсон заявил, что в росте цен на бензин в США виноват Байден, а не Путин

Американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении собственной страны. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале вещателя.

Как отметил Карлсон, США богаты нефтью и газом — критически важными ресурсами для цивилизации. «Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти?», — заявил он, напомнив, что Байден обвинил в росте цен на бензин президента России Владимира Путина, что обозреватель назвал ложью.

Карлсон сослался на данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо подорожало на 66 процентов. Как считает журналист, это произошло из-за отмены проектов нефтепроводов, отказа от лизинга территорий для добычи газа и возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату в угоду зеленой энергетике.

«Джо Байден начал кричать: "это цены Путина, Путин сделал это". Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь», — сказал Карлсон.

Очередной рекорд стоимости бензина в США был установлен 10 июня, когда цена пробила отметку в пять долларов за галлон (3,785 литра — прим. «Ленты.ру»). Президент Джо Байден заявил, что в росте цен на нефть виновата Россия. В апреле он запретил импорт российских энергоносителей. При этом он признавал, что это приведет к последствиям и для самих Соединенных Штатов.