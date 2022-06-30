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Байден призвал терпеть высокие цены на топливо «сколько потребуется»

Президент США Байден призвал Запад терпеть высокие цены на топливо «сколько потребуется»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден призвал западные страны терпеть высокие цены на топливо столько, сколько потребуется. Слова американского лидера на пресс-конференции по итогам саммита НАТО приводит ТАСС.

Он заявил, что Вашингтон и союзники прорабатывают меры, которые должны снизить доходы России от продажи нефти. При введении пошлин на экспорт продукции из России можно получить средства, которые можно будет направить на помощь Украине, где Москва ведет военную операцию, пояснил Байден.

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«Мы поручили нашим командам проработать детали ограничений на стоимость российской нефти, чтобы снизить доходы для [президента России Владимира] Путина, не нанося ущерба американцам и остальным на бензоколонках», — сказал он.

Идея введения лимитов на цену российской нефти обсуждается уже некоторое время. По мнению Москвы, мера может привести к дисбалансу на рынке и росту котировок. Соответствующую оценку дал вице-премьер России Александр Новак.

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Платон Щукин
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