Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шестилетняя девочка утонула в яме уличного туалета в российском поселке

В Волгоградской области шестилетняя девочка упала в яму уличного туалета и утонула

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Волгоградской области в уличном туалете поселка Водный нашли тело утонувшей шестилетней девочки. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

По информации издания, это случилось 6 июля на территории одного из частных домов. Девочка пошла выливать в уборную ведро и упала в отверстие туалета. Ребенок не смог выбраться и задохнулся. Родственники погибшей не слышали криков, так как находились в этот момент дома. Взрослые обнаружили отсутствие девочки только через полчаса.

В региональном Следственном комитете (СК) изданию сообщили, что следователи уже изучили место происшествия и допросили родственников ребенка. Организована проверка, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

Ранее двое детей шести и десяти лет утонули в котловане недалеко от их дома в деревне Решетниково Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Литва отказалась создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград
Добыча нефти на российском проекте из-за санкций упала в 22 раза
Диетолог назвала самые опасные для здоровья продукты на борту самолета
Названы опасные в жару летние напитки
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Цена на газ в Европе взлетела до рекорда
Шестилетняя девочка утонула в яме уличного туалета в российском поселке
Министр экономики ФРГ призвал ввести новые санкции против России
Одна из трех оставшихся в России систем денежных переводов решила покинуть рынок
Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.