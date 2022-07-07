Шестилетняя девочка утонула в яме уличного туалета в российском поселке

В Волгоградской области шестилетняя девочка упала в яму уличного туалета и утонула

В Волгоградской области в уличном туалете поселка Водный нашли тело утонувшей шестилетней девочки. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

По информации издания, это случилось 6 июля на территории одного из частных домов. Девочка пошла выливать в уборную ведро и упала в отверстие туалета. Ребенок не смог выбраться и задохнулся. Родственники погибшей не слышали криков, так как находились в этот момент дома. Взрослые обнаружили отсутствие девочки только через полчаса.

В региональном Следственном комитете (СК) изданию сообщили, что следователи уже изучили место происшествия и допросили родственников ребенка. Организована проверка, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

Ранее двое детей шести и десяти лет утонули в котловане недалеко от их дома в деревне Решетниково Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.